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Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü

19.05.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü

Adıyaman'da kanalizasyon çalışması yapılan alanda demir topladığı sırada göçen toprağın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçecik Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın yan tarafında kanalizasyon çalışmasının yürütüldüğü alanda hurda demir toplayan Mehmet Köse (67), toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Köse, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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