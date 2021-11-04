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Adıyaman'da "Gökyüzü gözlem şenliği" düzenlendi

04.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da "Gökyüzü gözlem şenliği" düzenlendi

Adıyaman'da öğrencileri gök bilimiyle tanıştırmak için Perre Antik Kenti'nde gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) koordinesinde TÜBİTAK, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve BİLSEM ile ortaklaşa yürütülen "Gökyüzü gözlem şenliği" etkinliğinde öğrencilere teleskoplarla gökyüzünde Ay, Jüpiter, Satürn ve yıldızlar izletildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzay ve astronomi biliminin önemli olduğunu vurgulayarak "Geleceğimizin teminatı ve bilim adamı olarak gördüğümüz öğrencilerimize TÜBİTAK Başkanlığımızın ve ekibin destekleri ile Ar-Ge birimimizin koordinesinde gökyüzü şenliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Soner Kılıçer de bu etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek çağın gökyüzü çağı olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Kılıçer de teleskopla ilk defa Ay, Jüpiter, Satürn ve yıldızları izlediğini, mutlu olduğunu belirtti.

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