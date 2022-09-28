Adıyaman'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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