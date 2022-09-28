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Adıyaman'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

28.09.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

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