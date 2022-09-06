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Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı

06.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç, Ormaniçi köyü yakınlarında, İ.D'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı

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Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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