Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç, Ormaniçi köyü yakınlarında, İ.D'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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