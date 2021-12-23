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Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

23.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

M.F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla 7 Aralık'ta çarpışan 02 ABZ 318 plakalı motosikletin sürücüsü İsmail Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın kentteki bir lisede kimya öğretmeni olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde 7 Aralık'ta yaşanan kazada, M.F'nin kullandığı hafif ticari araç ile İsmail Işık'ın kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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trafik kazası Adıyaman

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