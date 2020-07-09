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Adıyaman'da hayırsever iş insanı mesleki eğitim merkezi yaptıracak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hayırsever iş insanı mesleki eğitim merkezi yaptıracak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak 4 derslikli mesleki eğitim merkezinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek eğitim merkezi protokolüne ilişkin imza töreni, Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Mustafa Baba'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çuhadar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yoğun bir hizmet talebiyle karşı karşıyayız. Bu yoğun hizmet talebini devletimizin yatırımlarının yanında hayırseverlerimizin desteğiyle de karşılıyoruz. Bilindiği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah hepsinden razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Bu hayırlar amel defterinin kapanmamasına ve sevabının da devamlı olmasına vesile teşkil etmektedir. Mustafa beyin bu hayrının da Allah katında makbul ve kabul olmasını temenni ediyorum. Bu tür protokollerin artarak devamını diliyorum. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır."

Konuşmaların ardından Vali Çuhadar ve iş adamı Baba arasında protokol imzalandı.

Törene, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de katıldı.

Hayırsever iş insanının babası Abidin Baba adına yapılacak mesleki eğitim merkezi, 2 katlı ve 4 derslikli inşa edilecek, merkezde yaklaşık 200 öğrenci eğitim alacak.

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