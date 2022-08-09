Adıyaman'da hırsızlık anı kameraya yansıdı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın 2'inci katında E.A'ya ait evden çeşitli inşaat malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S. ile F.D. gözaltına aldı.

Öte yandan sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aldıkları malzemelerle olay yerinden kaçtıkları görüldü.



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