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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir işletmede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Y, F.S. ve Ö.V. gözaltına alındı.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Selin Eczanesi
Merkez
Başpınar Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
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