YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da huzur uygulaması yapıldı

Adıyaman’da huzur uygulaması yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde huzur denetimi yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde huzur denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapılırken 448 araç ise didik didik arandı. Aynı zamanda 143 iş yeri, 34 park ve bahçe ile 23 metruk bina kontrol edildi. Uygulamalar kapsamında 86 kişiye maske ve sosyal mesafe kural ihlalinden para cezası kesilirken yoklama kaçağı olan 7 kişi ise yakalandı. Öte yandan evrak eksikliği bulunan 19 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı.
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:33
İkindi
16:13
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı
Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı
Adıyaman, Biberin Merkezi Olma Yolunda
Adıyaman, Biberin Merkezi Olma Yolunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.