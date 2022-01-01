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Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

01.01.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Gölpınar köyünde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahlarla saldırdı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta ve Samsat Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Şemsettin Bilgin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

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