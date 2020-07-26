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Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.07.2020 21:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Diş Hastanesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Diş Hastanesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Olayda polis ekiplerine mukavemete bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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