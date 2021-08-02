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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

02.08.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak T. yönetimindeki 06 KH 602 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Subatan Geçiti mevkisinde karşı yönden gelen Aziz D. yönetimindeki 44 ABY 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sürücü Burak T, Nuray D. ve Zeynep B. olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis Ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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trafik kazası Adıyaman Malatya

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