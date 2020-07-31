Adıyaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sofraz köyü istikametinden Besni istikametine gitmekte olan 01 KU 704 plakalı Tofaş marka otomobil ile 46 LU 900 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Abdulsamet Balkesen, Azra Ecrin Balkesen, İlyaz Özbal, Fatma Melike Özbal ve Seren Turgut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

