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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

18.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Engin Y. idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Eda K. yönetimindeki 02 AAT 955 plakalı otomobil, 3'üncü Çevre Yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman

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