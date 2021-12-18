Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Engin Y. idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Eda K. yönetimindeki 02 AAT 955 plakalı otomobil, 3'üncü Çevre Yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz