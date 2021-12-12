Adıyaman'da iş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ADIYAMAN (AA)- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Hamza Can idaresindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde çarpıştı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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