Adıyaman'da iş vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama

Adıyaman'da, milletvekili ve bazı önemli kişilerin isimlerini kullanarak iş vaadiyle vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, milletvekili ve bazı önemli kişilerin isimlerini kullanarak iş vaadinde bulunan ve bu yöntemle vatandaşları dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan ve kullandığı adreslerde çeşitli dokümanlar elde edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

