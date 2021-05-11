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Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

11.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Mustafa Kemal Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Tekbir getirerek araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, korna çalarak ilçede tur attı.

Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan konvoya destek verdi.

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