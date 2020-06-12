Adıyaman’da jandarma teşkilatının 181. yılı kutlanıyor

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma personeli ile birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Aykut Pekmez’e jandarma teşkilatının yapısı ve hafta boyunca gerçekleştirecekleri kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Bugün toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveri ile görev yapmakta olan jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Jandarma teşkilatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için ülkemizin her bir köşesinde gece gündüz demeden hizmet vermekte ve yapmış olduğu başarılı çalışmalarla bizlere gurur kaynağı olmaktadır. Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da güven ve huzurun tesisinde çok ciddi çalışmalara imza atan jandarma teşkilatı, görev ve sorumluluklarının yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. İki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm Jandarma personeline çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.



