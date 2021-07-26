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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

26.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikilitaş köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak kazı yaparken yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kazı alanında kazma, demir murç, balyoz, kürek ve dedektör ele geçirildi.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Şahin Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
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