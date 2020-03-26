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Adıyaman'da kaçak maske operasyonu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Mevzuata uygun olmayan 24 bin tek kullanımlık maske ele geçirildi

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 24 bin tek kullanımlık maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlileriyle, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan incelemede Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edildi. İş yerinde mevzuata uygun olmayan 24 bin tek kullanımlık maske ile maske üretiminde kullanılan 20 bin kesilmiş kumaş ele geçirildi.

Hakkında idari işlem başlatılan firma sahibi M.C'ye 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında da 86 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

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Adıyaman sahte maske

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