YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

21.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki pencerede oyun oynayan Gülşen Vurucu'nun kafası ile ayağı demir korkuluğa sıkıştı.

Küçük kızı kendi imkanlarıyla kurtaramayan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından demiri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandıİzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Esenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandıEsenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Perşembe

Ankara Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Yenizeynep Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Kahta
Besni Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi anne...”

Şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi anne...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.