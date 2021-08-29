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Adıyaman'da kamyon şarampole devrildi: 3 yaralı

29.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kamyon şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Ali Taş idaresindeki 63 ABV 177 plakalı kamyon, Nemrut Dağı, Arsemia yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Suriye uyruklu Abdo Elabbas ve Vail Muco yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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