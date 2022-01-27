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Adıyaman'da kar nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu kapandı

27.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kar nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu kapandı

Adıyaman'da kar nedeniyle 354 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde 21, Besni'de 38, Çelikhan'da 43, Gerger'de 105, Gölbaşı'nda 34, Kahta'da 31, Sincik'te 82 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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