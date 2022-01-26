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Adıyaman'da kar nedeniyle 528 yerleşim yerinin yolu kapandı

26.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kar nedeniyle 528 yerleşim yerinin yolu kapandı

Adıyaman'da kar nedeniyle 528 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezinde 28, ilçelerden Besni'de 115, Çelikhan'da 48, Gerger'de 132, Gölbaşı'nda 58, Kahta'da 51, Samsat'ta 6, Sincik'te 82, Tut'ta 8 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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kar yağışı Adıyaman

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