Adıyaman’da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi

Adıyaman’da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Bahçelievler mahallesinde C.K ve A.K. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahısları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

