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Adıyaman’da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Bahçelievler mahallesinde C.K ve A.K. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahısları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İmsak
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Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
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