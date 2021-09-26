Adıyaman'da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

Adıyaman'da bir kişi, kardeşini bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte Ali V. ile kardeşi Hüseyin V. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin V, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali V, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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