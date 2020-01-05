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  4. Adıyaman’da kartpostal görüntüler

Adıyaman’da kartpostal görüntüler

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede kartpostal görüntüler ortaya çıktı.Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santime ulaşmasına ilçe merkezinde ise 40 santime ulaşmasına neden oldu.Kartpostal görüntülerin yaşandığı Sincik ilçesinde eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede kartpostal görüntüler ortaya çıktı.
Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santime ulaşmasına ilçe merkezinde ise 40 santime ulaşmasına neden oldu.
Kartpostal görüntülerin yaşandığı Sincik ilçesinde eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Sincikli vatandaşlar kar yağışına oldukça sevindiklerini ve ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu söyledi.

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Öğle
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İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Merve Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
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