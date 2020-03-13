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Adıyaman'da kaybolan engelli kişinin aranmasına devam ediliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kaybolan engelli kişinin aranmasına devam ediliyor

Adıyaman'da üç gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması sürüyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden üç gün önce çıkan Taceddin Taşdak'ın (32) bir daha eve dönmemesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin, Göksu Çayı çevresinde yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri de Göksu Çayı içerisinde çalışma yaptı.

Akhisar Köyü Muhtarı Faik Gülgür, yaptığı açıklamada, ekiplerin Taşdak'ın bulunması için yoğun şekilde çalıştığını anlatarak, henüz bir ize rastlanmadığını söyledi.

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