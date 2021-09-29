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Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

29.09.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde yaşayan İ.T, evindeki ahırda bulunan yaklaşık 150 koyununu yerinde göremeyince İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, drone desteğiyle koyunları bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren aramalar sonucu, koyun sürüsünün Kaya Mahallesi Haftoluk Tepesinde olduğu belirlendi.

Koyun sürüsü, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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