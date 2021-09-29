Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde yaşayan İ.T, evindeki ahırda bulunan yaklaşık 150 koyununu yerinde göremeyince İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, drone desteğiyle koyunları bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren aramalar sonucu, koyun sürüsünün Kaya Mahallesi Haftoluk Tepesinde olduğu belirlendi.

Koyun sürüsü, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz