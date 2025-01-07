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Adıyaman’da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

İHA İHA
07.01.2025 11:46
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde evinden ayrılan ve o günden beri haber alınamayan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’ı arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve o günden beri haber alınamayan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız her yerde aranmaya devam ediyor. En son 4 Ocak tarihinde ilçeye bağlı Ozan Köyü’nde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız’ın bulunması için ekipler seferber oldu. AFAD, Jandarma ve vatandaşların işbirliğiyle Gölbaşı-Malatya karayolunun 23 kilometrelik bölümünde arama çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD ve Jandarma dron ile bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, ekipler ise menfez ve su kanalları, bağ evleri dahil her nokta didik didik arama yapıyor. Aramalar, HES barajının bulunduğu Göksu Irmağı’nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

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Adıyaman

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