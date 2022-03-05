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Adıyaman'da kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

05.03.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maddi hasarlı trafik kazasının ardından başka bir otomobilin olay yerindekilere çarpması sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.

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