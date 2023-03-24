Adıyaman'da kazanlar depremzedeler için kaynıyor

Depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışma yapan Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle depremzedelere yönelik çeşitli yardımların yanı sıra Adıyaman Üniversitesinde aşevi kurdu.

Onlarca kazanda Kızılay personeli ve gönüllülerin desteğiyle yapılan çeşitli yemekler, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremzedelere 3 öğün yemek desteğinin verildiği kentte iftar ve sahur vaktinde de yemek hizmeti sunularak yaraların sarılmasına çalışılıyor.

Türk Kızılay Adıyaman Beslenme Koordinatörü Tarık Telli, AA muhabirine, ramazan ayında günlük 3 öğün yemek dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

Depremzedelere en iyi hizmeti sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini anlatan Telli, şöyle devam etti:

"Burada mutfakta 50 gönüllümüz ve 62 personelle görev yapmaktayız. Günde 3 öğün için sivil toplum kuruluşlarıyla ürettiğimiz yemek sayısı 504 bin. Burada mesai kavramımız yok. Burası 24 saat yemek üreten bir yer. Gece gündüz çalışan aşçılarımız var. 24 saat boyunca burada yemek hazırlıkları olur ve yemek üretimi devam eder. Günlük ürettiğimiz 3 öğün yemekten numune alıyoruz. 3 gün boyunca o numunelerimiz saklanır. Daha sonra bu imha olur ve süreç böyle devam eder. 3 öğün yemeklerimiz ayrı menülerden çıkar. Her günün menüsü farklıdır."

Telli, protein ve kalori değerlerini dikkate alarak yemekleri ürettiklerini kaydetti.

Ağrılı aşçı Kasım Selçuk ise depremzedelere en iyi ve lezzetli yemekleri üretebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Sabah erken mesaiye başlıyoruz. Yaklaşık 25 kazanda yemek pişiriyoruz. Ana yemeklerin yanında çorba da yapıyoruz. İftar için hurma da vereceğiz. Oruçlu olarak yemek yapmak zor ama depremzedeler için yemek yapmaya devam edeceğiz. Allah hayrımızı kabul etsin." ifadesini kullandı.

