YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da ki 52 yıllık kütüphane binası yıkılmaya başlandı

Adıyaman’da ki 52 yıllık kütüphane binası yıkılmaya başlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 1968 yılında yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yenisinin yapılması için eski bina yıkılmaya başlandı.Avrupa Birliği Projesi olan “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması” Projesi kapsamında Adıyaman’a yeni bir kütüphane binası yapılacak.

Adıyaman’da 1968 yılında yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yenisinin yapılması için eski bina yıkılmaya başlandı.
Avrupa Birliği Projesi olan “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması” Projesi kapsamında Adıyaman’a yeni bir kütüphane binası yapılacak. Adıyaman’ın il oluşundan 14 yıl sonra 1968 yılında yapılan il halk kütüphanesinin yerine yenisi yapılacak.
Demokrasi Parkı ile Adıyaman Müzesi arasında bulunan kütüphane binası yerine yenisinin yapılması için yıkılmaya başlandı.
Yeni yapılacak olan K-Odak Binasında bodrum ve zemin üzerine 2 kat olarak yapılacak. Akıllı ve doğa dostu olan yeni bina toplam 2650 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binanın bodrum katında sinevizyon ve arşiv odası, zemin katta sergi salonu, 1 ve 2. Kat ise kütüphane olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:25
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:23
Yatsı
20:48

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek verdi

Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek verdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.