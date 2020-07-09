YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da korona virüs denetimi

Adıyaman’da korona virüs denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan korona virüsü salgınına yönelik denetimleri Adıyaman’da da gerçekleştirdi.Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan berber, kuaför, güzellik merkezleri, eğlence merkezleri ve düğün salonlarındaki korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan korona virüsü salgınına yönelik denetimleri Adıyaman’da da gerçekleştirdi.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan berber, kuaför, güzellik merkezleri, eğlence merkezleri ve düğün salonlarındaki korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, denetimlerde belirlenen meslek gruplarında incelemelerde bulunduklarını dile getirdi.
Denetimlerde esnafların genel olarak kurallara uyduğu ve tedbirleri aldığını da sözlerine ekleyen yetkililer, denetimlerin vatandaşların sağlığı için sık sık yapılacağı belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Derya Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.