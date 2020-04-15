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Adıyaman’da korona virüsüne karşı 200 bin litre dezenfekte kullandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ilk günden bu yana 200 bin litre dezenfekte kullanarak şehrin her köşesini temizledi.İlk günden bu yana, mahalle ve sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, meslek grubu siteleri, ATM’ler, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, parklar ve konteynırlar başta olmak üzere risk teşkil eden ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan bütün noktalarda hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması uygulayan Adıyaman Belediyesi, ilk günden bu yana 200 bin litreye yakın dezenfekte kullandı.Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, virüsün etkisini tamamen kaybedeceği güne kadar çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak korona virüsle mücadele çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Adıyaman’da korona virüsüne karşı 200 bin litre dezenfekte kullandı

Adıyaman Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ilk günden bu yana 200 bin litre dezenfekte kullanarak şehrin her köşesini temizledi.
İlk günden bu yana, mahalle ve sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, meslek grubu siteleri, ATM’ler, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, parklar ve konteynırlar başta olmak üzere risk teşkil eden ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan bütün noktalarda hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması uygulayan Adıyaman Belediyesi, ilk günden bu yana 200 bin litreye yakın dezenfekte kullandı.
Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, virüsün etkisini tamamen kaybedeceği güne kadar çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak korona virüsle mücadele çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Oluşturduğumuz ekiplerimizle şehrin her köşesinde günlük olarak dezenfekte ve temizlik çalışması yapıyoruz. Korona virüsün ülkemizde belirtilerini gösterdiği ilk günden bu yana sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarımız kapsamında toplam 200 bin litre dezenfekte kullandık. Biz Adıyaman Belediyesi olarak halkımız için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Onlardan da ricamız evde kalmaları ve kendilerini virüse karşı korumaları” diye konuştu.

Adıyaman’da korona virüsüne karşı 200 bin litre dezenfekte kullandı

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