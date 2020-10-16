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Adıyaman'da Kovid-19 denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Kovid-19 denetimi

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Atatürk Bulvarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Esnafla görüşerek, tedbirlere özen gösterilmesini isteyen Çuhadar, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında uyarılar yaptı, maske dağıttı.

Çuhadar, yaptığı açıklamada, tedbirleri sahada denetlediklerinin belirterek, vatandaşları ve esnafı duyarlı olmaya davet etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da esnafın ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu aktararak, denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Denetimlere Çuhadar ve Kılınç'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da eşlik etti.

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