YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da kule vinç devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da kule vinç devrildi: 2 yaralı

26.09.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi Adıyaman Otogarı üst kısımlarında yapımı süren konutların inşaatında faaliyet gösteren kule vinç devrildi. Büyük bir gürültü ile inşaat temeli üzerine devrilen vincin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan Yakup Ş., ile Deniz A., yaralandı. Her iki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeliMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Viranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıViranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
El frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attıEl frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:23
İkindi
15:47
Akşam
18:26
Yatsı
19:42
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.