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Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

07.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte Adıyaman’da, kurbanlık satışları başladı.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla kurbanlık satışlarına başladı. Çiftliklere gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarlık yaptı. Büyükbaş kurbanlıklar 70 bin ile 100 bin TL arasında değişirken küçükbaş kurbanlıklar ise 4 bin TL ile 8 bin TL arasında fiyatlandırılıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 6-7 kişiyle birlikte alındığını ve kurbanlık fiyatlarının önceki yıllara oranla yüksek olduğunu dile getiren Semerkand Çiftliği Sorumlusu Kürşat İlişti, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız, kurbanlıklarımız gelmiştir. Ücret noktasında çok ciddi bir artış var. Küçükbaşta keçilerimiz 4 bin TL’den, koyunlar 5 bin TL’den, koçlarımız işse 6 bin TL’den başlıyor. Büyükbaşlar ise şuanda elimizde bulunan tosunların hisse bedeli 11 bin TL’den başlıyor. 17 Bin TL’ye kadar hisseler var, kilo marjına göre değişiyor. Kurbanlık hayvanlarımız var” dedi. Kurbanlık almaya gelen Necmettin İnce ise, "Bu sene aldık, 85 bin TL’ye 7 hisseli bir pay aldık. Geçen yılda almıştık. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek. Fiyatlar yüksek ama kurbandır neticede” diye konuştu.

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