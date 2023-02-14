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Adıyaman’da kurulan Türkiye’nin en büyük sahra eczanesi günde 7 bin kişiye hizmet veriyor

14.02.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarının desteği ile kurulan Türkiye’nin en büyük sahra eczanesinde her gün 7 bin kişiye ücretsiz ilaç hizmeti veriliyor.

Adıyaman’da kurulan Türkiye’nin en büyük sahra eczanesi günde 7 bin kişiye hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, birçok bina gibi eczaneler de zarar gördü. Kentte vatandaşların ilaç sorunu yaşamasını önlemek amacı ile harekete geçen Türk Eczacıları Birliği ve eczacılar odaları Türkiye’nin en büyük sahra eczanesini Adıyaman’da kurdu. Yaklaşık 340 metrekare büyüklüğündeki çadırda kurulan eczanede vatandaşların ücretsiz ilaç ihtiyacını gidermesi sağlanıyor. 40 kişinin 24 saat boyunca görev aldığı eczanede her gün yaklaşık 7 bin kişiye hizmet verildiği belirtildi.

Sahra eczanesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aktaran Şanlıurfa Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Açar, “Bizler de eczacılar olarak hep birlikte yaralarımızı sarmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türk Eczacıları Birliği ve eczacılar odaları olarak hemen teyakkuza geçtik. Bölgelerde sahra eczaneleri açtık. Türk Eczacılar Birliği koordinasyonunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz de Şanlıurfa Eczacılar Odası olarak Adıyaman 1 numaralı sahra eczanesinin koordinasyonunu yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması için 40 meslektaşımızla her gün hizmet veriyoruz. Yaklaşık 340 metrekare alana sahip Türkiye’nin en büyük sahra eczanesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarımız gönüllü olarak çalışıyor” dedi.

"10 GÜNDEN BERİ BU HİZMETİ ORTAYA KOYMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Vatandaşların ilaç sorunu yaşamadığını belirten Adıyaman Eczacılar Odası Genel Sekreteri Yaşar Koca ise, “Biz 10 günden beri bu hizmeti ortaya koymak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Türk Eczacıları Birliği ve diğer odalarımızın katkılarıyla merkezler oluşturduk. Yoğun bir çaba içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İmkan dahilinde ilimizdeki eczaneleri de devreye sokmayı hedefliyoruz. Ancak, birçok eczacımız yakınlarını kaybetti ya da şehirden ayrıldı. Bunu devam ettirerek vatandaşlarımızın ilaç konusunda mağdur olmasını önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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