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Adıyaman’da maske dağıtımı sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, çeşitli meslek gruplarına maske dağıtmaya devam ediyor.Son olarak şehir içi taşımacılığı yapan kooperatiflere, marangozlar sitesi esnafı ile buğdaycılar pazarı esnafına maske dağıtan Adıyaman Belediyesinde görevli ekipler, maske dağıttıkları işyerlerinde sosyal mesafe kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri alan esnaflar ise maskeleri kendilerine ulaştıran yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Adıyaman’da maske dağıtımı sürüyor

Korona virüs tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, çeşitli meslek gruplarına maske dağıtmaya devam ediyor.
Son olarak şehir içi taşımacılığı yapan kooperatiflere, marangozlar sitesi esnafı ile buğdaycılar pazarı esnafına maske dağıtan Adıyaman Belediyesinde görevli ekipler, maske dağıttıkları işyerlerinde sosyal mesafe kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.
Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri alan esnaflar ise maskeleri kendilerine ulaştıran yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Adıyaman’da maske dağıtımı sürüyor

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