YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da metruk binalar yıkılıyor

Adıyaman’da metruk binalar yıkılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın kent merkezinde bulunan metruk binalar güvenlik gerekçesiyle tek tek yıkılıyor.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan metruk binalar tek tek tespit ediliyor.

Adıyaman’ın kent merkezinde bulunan metruk binalar güvenlik gerekçesiyle tek tek yıkılıyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan metruk binalar tek tek tespit ediliyor. Güvenlik gerekçeleri dolayısıyla tespit edilen binalarla ilgili yetkililer tarafından mahalle sakinleri ve bina sahipleriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yapılan görüşmeler sonrasında suç oluşumuna müsait olabileceği düşündürülen binalar Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi
İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:16
İkindi
15:06
Akşam
17:32
Yatsı
18:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.