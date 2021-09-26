Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.

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