YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da "moloz" uyarısı

Adıyaman’da "moloz" uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.01.2021 15:31 | Son Güncelleme

Temiz çevre anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi aldığı son kararla şehir merkezinde rastgele moloz dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.Temiz ve sağlıklı bir Adıyaman için çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde rastgele moloz dökümünün önüne geçmek için katı tedbirler almaya başladı.

Adıyaman’da "moloz" uyarısı

Temiz çevre anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi aldığı son kararla şehir merkezinde rastgele moloz dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.
Temiz ve sağlıklı bir Adıyaman için çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde rastgele moloz dökümünün önüne geçmek için katı tedbirler almaya başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, şehir merkezinde birçok noktaya rastgele dökülen molozların oluşturduğu kötü görüntünün önüne geçmek için ilk olarak yeni moloz döküm alanını belirlediklerini dile getirdi. Yetkililer, “Moloz döküm alanımız değişti. Aldığımız yeni karara göre yeni moloz döküm alanımız Sitilce mevkiindeki eski çöp alanı olarak belirlendi. Bu alanının dışında herhangi bir yere moloz dökmek kesinlikle yasaktır. Molozları bu alanın dışındaki yerlere dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekleyerek, rastgele moloz dökenleri belediyemize 153 çağrı merkezimiz yoluyla şikayet etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Betül Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.