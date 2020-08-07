YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.08.2020 19:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Nazif Gürbüz idaresindeki 02 LF 336 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nazif Gürbüz idaresindeki 02 LF 336 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif Gürbüz ile motosiklette bulunan Rüstem Gürbüz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:29
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:37
Yatsı
21:04

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Huzur Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İkamet hırsızı tutuklandı

İkamet hırsızı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.