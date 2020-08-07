Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nazif Gürbüz idaresindeki 02 LF 336 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif Gürbüz ile motosiklette bulunan Rüstem Gürbüz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

