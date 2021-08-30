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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

30.08.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Mahmut Atıcı idaresindeki 02 KB 656 plakalı motosiklet, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABN 635 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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