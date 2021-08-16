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Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

16.08.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre A. idaresindeki 02 AAF 390 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eda E'ye çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle yaya, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Adıyaman

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