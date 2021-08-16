Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre A. idaresindeki 02 AAF 390 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eda E'ye çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle yaya, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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