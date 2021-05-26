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Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

26.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısında geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Yavuz, Sıdıka Yavuz ve ismi öğrenilemeyen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve motosiklet sürücüsünün kaza yerinden kaçması yer alıyor.

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trafik kazası Adıyaman

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