Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısında geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Yavuz, Sıdıka Yavuz ve ismi öğrenilemeyen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve motosiklet sürücüsünün kaza yerinden kaçması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz