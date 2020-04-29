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Adıyaman’da nefes kredisi başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) KOBİ finansman projesi olan ‘Nefes’ kredisi kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.ATSO’da basın toplantısı düzenleyen Başkan Uslu, her zaman olduğu gibi milletin ve memleketin yanında hareket ettiklerini belirterek, "Bu süre zarfında meclis üyelerimizle, komitelerimizle, üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz sektörlerimizi takip ediyoruz, önlem ve önerileri geliştiriyoruz.

Adıyaman’da nefes kredisi başladı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) KOBİ finansman projesi olan ‘Nefes’ kredisi kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.
ATSO’da basın toplantısı düzenleyen Başkan Uslu, her zaman olduğu gibi milletin ve memleketin yanında hareket ettiklerini belirterek, "Bu süre zarfında meclis üyelerimizle, komitelerimizle, üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz sektörlerimizi takip ediyoruz, önlem ve önerileri geliştiriyoruz. İş dünyamızın, bu sıkıntılı süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte mücadele süreçlerine aktif katkı sağlayarak üyelerimizin istek ve taleplerini anında yetkililerle paylaşıyoruz" dedi.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda ekonomik anlamda ortaya çıkacak kriz ortamının önüne geçilebilmesi için birçok destek paketlerinin açıklandığını belirten Uslu, "Üyelerimizin açıklanan destek paketlerinden en üst seviyede faydalanabilmesi için gerek sosyal medyadan gerek basın yoluyla gerekse SMS ve mail yoluyla sürekli üyelerimize bilgilendirmeler yapıyoruz. Girişimlerimiz, önerilerimiz sürüyor. Ticari ve ekonomik hayatı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Son olarak TOBB’un ’Nefes’ kredisi projesinin hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Uslu, “ATSO üyelerinin virüsün başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını, özellikle cirosu küçük işletmelerimizin finans bulmakta zorluk yaşadığını yakinen takip ediyorduk. Üyelerimize bu zor süreçte destek olmak, çarklarını döndürebilmelerini sağlamak için yapmış olduğumuz protokol sonucunda işletmelerimiz nefes kredisinden faydalanabilecekler. Belirlenen kredinin 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredinin yüzde 80’i kredi garanti fonu (KGF) destekli olacak. Protokol imzalanan bankalar KGF’ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor. Nefes kredisinin hayata geçmesinde büyük emeği bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ayrıca şahsım yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyor tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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