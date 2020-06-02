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Adıyaman’da online hızlandırılmış kursuna kayıtlar başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

20 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerin son eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla ücretsiz online LGS tekrar kampı düzenleyecek olan Adıyaman Belediyesi, kayıtları almaya başladı.Tekrar yapmak isteyen, eksikleri olan ve yeni nesil soru çözemeyen öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları amacıyla gerçekleştirilecek olan eğitim programı için uzman bir ekip oluşturduklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, eğitim programıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuldu.

Adıyaman’da online hızlandırılmış kursuna kayıtlar başladı

20 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerin son eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla ücretsiz online LGS tekrar kampı düzenleyecek olan Adıyaman Belediyesi, kayıtları almaya başladı.
Tekrar yapmak isteyen, eksikleri olan ve yeni nesil soru çözemeyen öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları amacıyla gerçekleştirilecek olan eğitim programı için uzman bir ekip oluşturduklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, eğitim programıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuldu. Yetkililer, “Yeni neslin teknoloji ile kurduğu bağ eğitim sistemini de etkiliyor. Ayrıca son zamanlarda yaşanılan covid-19 salgını da eğitimdeki dönüşümün zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu bilinçle ilimizde LGS’ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerimizin eksiklerini kapamalarına yardımcı olmak için online LGS tekrar kampı düzenlemeye karar verdik. Tamamen ücretsiz olacak olan bu kampımızda her gün bir dersin genel tekrarını yaparak öğrencilerimizin eksiklerini gidermeyi amaçlıyoruz. Alanında online eğitim uzmanı olan eğitmenlerimiz ile öğrencilerimiz için düzenleyeceğimiz interaktif bilgi şenliğine tüm öğrencilerimiz davet ediyoruz. Türkçe, matematik, inkılap tarihi, fen bilimleri, İngilizce ve din kültürü derslerinin genel tekrarının yapılacağı eğitim programımız için kayıtlar başladı. Kaydolmak isteyen öğrencilerimiz belediyemizin sosyal medya hesaplarındaki ilgili paylaşımda yer alan https://bit.ly/2XnUZq2 link üzerinden kayıtlarını yapabilir” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
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Yatsı
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Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
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Golbasi
Saray Eczanesi
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